Путин: нужно искать улицы с двусторонним движением, а не заходить в тупики

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. В отношениях между странами необходимо не заходить в тупики, а искать улицы с двусторонним движением, заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2017.
"Мир вообще всегда и в наше время соткан из противоречий. Наша задача — и, моя, и председателя (КНР) Си Цзиньпиня, и премьер-министра (Индии Нарендры) Моди в том, чтобы заходить не в тупики, а искать улицы, причем улицы с двусторонним движением", — сказал Путин.
Значительная часть вопросов, адресованных Путину после его выступления на пленарной сессии форума, была посвящена отношениям России и США.
Президент заметил, что в 2005 году, несмотря на все сложности и региональные противоречия, главы России, Китая и Индии собрались втроем и договорились, что будут вместе собираться и решать общие проблемы. "Эта работа пошла, несмотря ни на какие сложности и противоречия. И она пошла так, что к этой работе захотели присоединиться и Бразилия, и ЮАР. И возник БРИКС, который является существенным фактором сегодняшней международной жизни", — заявил президент.
"У нас общий вопрос, который, мы считаем, эффективнее решать сообща. И я считаю, что это очень позитивный процесс", — сказал Путин.
Он напомнил, что Россия 40 лет вела переговоры с Китаем по пограничным вопросам, "но благодаря той атмосфере, которая была создана в межгосударственных отношениях, мы смогли найти компромисс". "И конечно в чем-то мы, в чем-то Китай уступил, но у нас появились дополнительные возможности для развития отношений. С Индией вообще не было никогда проблем, надеюсь никогда и не будет", — добавил глава государства.
"Мы… точно совершенно при доброй воле будем добиваться успехов", — подытожил президент РФ.
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