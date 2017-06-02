Путин заявил, что не знал заранее о беседе посла России в США с Флинном

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что не знал заранее о беседе посла РФ в Вашингтоне Сергея Кисляка с ушедшим в отставку советником президента США по нацбезопасности Майклом Флинном, однако не видит в этой встрече ничего странного, так как они обсуждали общие темы.

"Помощника вот президент Трамп уволил, его обвиняли в том, что он с кем-то там о чем-то договаривался… Я просто даже об этом ничего не знал. С кем они встречались, о чем говорили — да ни о чем не говорили, просто общие слова о том, что нам нужно подумать о том, как нам выстраивать отношения. А что, не нужно думать о том, как выстраивать отношения? Все с кондачка делать, вообще бездумно, что ли? Ничего конкретного, просто ноль, вообще ничего. Удивительно просто, это просто истерия какая-то", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента страны. Флинн ушел в отставку на фоне обвинений, что не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.