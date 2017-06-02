Песков: Путин и глава Иракского Курдистана не обсуждали поставки оружия

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани не обсуждали военные вопросы и поставки оружия, заявил журналистам на ПМЭФ пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, вообще, речи об этом не было", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, обсуждались ли военные вопросы, в частности, поставки оружия.

"Обсудили в русле того, что подписал (глава "Роснефти" Игорь) Сечин, а он подписал ряд документов на поставку нефти, на другие виды сотрудничества с курдами. Оно (сотрудничество) будет продолжаться", — добавил он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.