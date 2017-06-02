Россию и Запад должны объединять общие угрозы, считает Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Россию и Запад должны объединять общие угрозы, как терроризм и распространение оружия массового поражения, необходимо совместными действиями заблокировать неблагоприятное развитие событий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нас много чего объединяет. Вот только что премьер-министр говорил о борьбе с терроризмом, но разве это нас не должно объединять? Общие угрозы? Разве нас не должно объединять в сфере безопасности распространение оружия массового уничтожения, в том числе и ядерного оружия? Мы же должны понимать, что происходит и куда это нас может привести, и своевременно совместными действиями заблокировать неблагоприятное развитие событий", — сказал Путин в ходе выступления на пленарном заседании ПМЭФ.
Путин добавил, что "мы должны понимать, что сегодня растет бедность во всем мире". "В странах, откуда в Европу двигаются тысячи, сотни тысяч, миллионы мигрантов, а есть опасность, что еще из Африки — там миллионы могут прийти в ближайшее время в Европу, там если будет продолжаться такое социальное, экономическое положение и сейчас, ничто не удержит этот поток людской. Ничто не удержит их стремление к лучшей жизни. Нужно подумать о том, как нам сделать так, чтобы в этих странах люди могли жить достойно, рожать и воспитывать детей, учить и иметь рабочие места, жить на нормальном, современном уровне. Ну, разве это не общий вызов?" — сказал российский президент.
Путин отметил, что то же самое касается вопросов и с окружающей средой, это тоже "реальный вызов". "Мы должны понять, что там происходит, это не простая задача. И выработать общие правила поведения. Здесь очень важно, чтобы была стабильность в этих вопросах. Вместе выработали какое-то решение, но тогда вместе должны идти по пути реализации. У нас много объединяющих повесток дня. Если мы сосредоточим внимание именно на этой, позитивной стороне нашего сотрудничества, то, без всяких сомнений, мир будет меняться к лучшему", — заключил Путин.
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