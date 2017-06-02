Подготовка к встрече Путина и Трампа пока не началась

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Подготовка ко встрече президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа пока не началась, заявил в пятницу РИА Новости помощник российского лидера Юрий Ушаков.

"Нет пока", — сказал Ушаков "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), отвечая на вопрос, началась ли какая-то подготовка ко встрече Путина с Трампом.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.