Сроки ответного визита Макрона в Россию не определены

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время совместной пресс-конференции по итогам российско-французских переговоров в Версальском дворце

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Сроки ответного визита нового президента Франции Эммануэля Макрона в Россию не определены, заявил РИА Новости на полях ПМЭФ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет, пока непонятно", — сказал Песков, отвечая на вопрос, стало ли ясно, когда Макрон посетит РФ с ответным визитом.

Визит Путина во Францию состоялся 28 мая.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.