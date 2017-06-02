Путин может встретиться с Макроном на саммите G20, сообщил Песков

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин может провести встречу с лидером Франции Эммануэлем Макроном на полях саммита G20 в Гамбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Двусторонняя (встреча) состоится. С Макроном", — сказал Песков, отвечая на вопрос о встречах на полях "двадцатки".

Эту информацию РИА Новости подтвердил и помощник российского президента Юрий Ушаков. "Пока согласована одна встреча. С Макроном", — сказал он.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.