Путин на полях ПМЭФ провел короткие встречи с Додиком и Барзани

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях Петербургского международного экономического форума провел ряд кратких контактов, в том числе с президентом Республики Сербской в Боснии и Герцеговине Милорадом Додиком и премьер-министром Курдского автономного района Ирака Нечирваном Барзани.
В ходе беседы Путина и Додика были затронуты вопросы развития сотрудничества. Также было отмечено, что такое развитие отвечает обоюдным интересам.
В разговоре Путина и Барзани была затронута тематика налаживающегося сотрудничества "Роснефти" с Иракским Курдистаном.
Кроме того, на полях форума состоялся краткий контакт Путина с гендиректором МАГАТЭ Юкия Амано. Стороны обменялись мнениями по вопросам взаимодействия России и МАГАТЭ.
Что такое Иракский Курдистан
Курдский автономный район Ирака (Иракский Курдистан) – автономия на севере Ирака, чей статус закреплен в конституции страны. Президентом автономии является Масуд Барзани, лидер Демократической партии Курдистана. Премьер-министр Курдистана Нечирван Барзани – племянник главы автономии.
Осенью регион намерен провести референдум о независимости, который может запустить процесс появления нового государства. Но официальный Багдад и мировое сообщество в целом негативно относятся к идее референдума. Сейчас Иракский Курдистан обладает хорошими отношениями с Турцией и США, их позиция по поводу будущего референдума пока также непонятна.
Кроме того, неясны и возможные границы будущего региона. В частности, Курдистан претендует на богатую нефтью иракскую провинцию Киркук, которая сейчас в состав автономии не входит. На западе автономии, в том числе в Киркуке, продолжаются столкновения курдов с боевиками "Исламского государства"*.
Российские компании в Курдистане
Российские компании пытаются развивать отношения с Иракским Курдистаном. Так, 2 июня на ПМЭФ "Роснефть" и правительство Иракского Курдистана подписали ряд юридически обязывающих соглашений о расширении сотрудничества в сфере разведки и добычи углеводородов, коммерции и логистики.
Стороны подписали инвестиционное соглашение, в рамках которого взяли на себя обязательства развивать сотрудничество в области разведки и добычи, договорились о монетизации проекта по эксплуатации экспортного нефтепровода на территории Иракского Курдистана, а также заключили ряд соглашений о разделе продукции.
По сообщению "Роснефти", компания получает доступ к управлению крупной региональной транспортной системой, мощностью 700 тысяч баррелей в сутки с планируемым расширением до уровня более 1 миллиона баррелей до конца 2017 года.
В Иракском Курдистане также работают скважины компании "Газпром нефть". Кроме того, как сообщил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в ходе брифинга на ПМЭФ, сейчас компания обсуждает с курдами возможные новые проекты.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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