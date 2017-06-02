Путин посетовал, что его не считают европейским лидером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин посетовал, что руководители стран Европы не относят его к числу европейских лидеров.

"Я не отношусь к числу европейских лидеров… Во всяком случае, они так не считают", — сказал Путин на пленарном заседании в рамках ПМЭФ.

Так российский лидер ответил на просьбу американской телеведущей Магин Келли, модерирующей дискуссию на ПМЭФ. Келли предложила Путину прокомментировать решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату. Европейские лидеры, как отметила Келли, быстро среагировали на соответствующее решение американского президента.

Путин затем уточнил, насколько телеведущая знакома с предметом разговора.

"Вы читали сами эти парижские соглашения? Нет, не читала, я вижу",- сказал президент РФ.

В четверг Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.