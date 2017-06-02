Косачев обсудил с американскими конгрессменами противодействие террору

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обсудил с конгрессменами США вопросы контроля над вооружениями и противодействия террору, урегулирование региональных конфликтов, сообщает пресс-служба СФ.

Парламентарий принял участие в международной конференции "Отношения между США и Россией: вызовы политике в новую эру", организованной в Берлине Институтом Аспена (США).

В своем выступлении перед четырнадцатью конгрессменами, представлявшими как Республиканскую, так и Демократическую партии США, Косачев подробно изложил российские оценки состояния двусторонних отношений и перспектив взаимодействия двух стран в международной сфере, подчеркнув исключительную важность восстановления регулярного диалога между парламентариями двух стран, сообщает пресс-служба.

Сенатор ответил на вопросы конгрессменов, подтвердившие сохраняющийся интерес американской стороны к получению объективной и полномасштабной информации по вопросам, представляющим взаимный интерес. "Собеседников российского сенатора интересовали стратегическая стабильность, контроль над вооружениями, соблюдение режима нераспространения, противодействие террористической угрозе, урегулирование региональных конфликтов", — говорится в сообщении.

Участники конференции договорились продолжить обмен идеями и предложениями по активизации российско-американского межпарламентского диалога, отмечает Совфед.

Ежегодные конференции такого рода являются частью академической программы Института Аспена, направленной на повышение квалификации членов Конгресса США в сфере внешней политики. В прошлом году аналогичная конференция проходила при равном участии парламентариев из США, Германии и России, однако на этот раз Косачев стал единственным участником дискуссий от российского парламента.