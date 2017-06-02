Путин: пакет предложений по совершенствованию судебной системы согласован

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Пакет предложений по совершенствованию судебной системы РФ уже согласован, сообщил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии в рамках ПМЭФ-2017.

"Уже согласован пакет предложений по совершенствованию судебной системы. Он обсуждался и прорабатывался с экспертами, с руководством Верховного суда Российской Федерации", — сказал Путин.

По его словам, речь идет об укреплении независимости судей, оптимизации судебного процесса и снижении необоснованной нагрузки на судей.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.