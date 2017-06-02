Путин на ПМЭФ встретится с главной МИД Германии

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в рамках Петербургского международного экономического форума проведет встречу с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем, сообщил в пятницу РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да", — сказал Песков, отвечая на вопрос, есть ли в планах президента встреча с Габриэлем.

Ранее представитель германского внешнеполитического ведомства сообщила, что Габриэль в пятницу отправляется на ПМЭФ, в Петербурге он планирует встретиться, в частности, с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.