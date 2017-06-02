Глава ВТБ: все ожидают, что Путин пойдет на выборы и выиграет в первом туре

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Все ожидают, что президент РФ Владимир Путин примет участие в выборах главы государства в 2018 году и выиграет их в первом туре, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Президент Путин, который не объявил пока о своих планах в 2018 году, но всем представляется разумным, поскольку его уровень поддержки среди российского населения реальный составляет там 70, больше процентов, то, конечно, при таком уровне поддержки любой политический лидер не может не пойти на выборы, на мой взгляд", — отметил Костин на сессии ПМЭФ.

"Поэтому я выскажу общее мнение, что все ожидают, что он (Путин — ред.) пойдет на выборы, выиграет их достаточно легко, в первом туре. На наш взгляд, это абсолютно нормальная ситуация", — заявил глава ВТБ.

Ранее Путин пообещал, что сделает все, чтобы обеспечить проведение избирательной кампании 2018 года в строгом соответствии с конституцией. При этом он не стал отвечать на вопрос, будет ли выдвигать свою кандидатуру. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также говорил, что тема президентских выборов пока не стоит в кремлевской повестке дня.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.