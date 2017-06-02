Лавров проводит встречу с главой МИД Сербии Дачичем на полях ПМЭФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в пятницу проводит встречу с вице-премьером, главой МИД Сербии Ивицей Дачичем на полях ПМЭФ-2017, сообщает корреспондент РИА Новости.

"Ивица, очень рад тебя видеть. Совсем недавно встречались в Никосии, договорились здесь тоже провести контакт. Это всегда полезно", — сказал Лавров, открывая встречу.

"У нас очень интенсивные контакты, после нашей встречи в Никосии в Стамбуле провели встречу премьеры (РФ и Сербии). А через три дня глава Госдумы (Вячеслав) Володин посетит Белград", — добавил Лавров.

"Очень рад видеть, рассчитываю на полезный разговор", — подчеркнул российский министр.

Его сербский коллега отметил, что ему очень приятно, что Сербия в этом году представлена здесь в привилегированном статусе гостя.

"Несмотря на то, что я уже в девятый раз приезжаю на ПМЭФ, в этом году я приехал с особым чувством. Вчера я выступал на открытии форума и сказал то, что важно для всех, что друзья остаются друзьями. И что мы не будем менять нашу позицию, когда речь идет об отношениях с РФ. Продолжим и дальше их укреплять. Да, мы ожидаем визит спикера Госдумы, но ожидаем и визит председателя правительства (РФ Дмитрия) Медведева. А что касается вас — ты наш большой друг, и мы всегда рады приезду", — сказал Дачич.

"Обязательно приеду", — ответил на это Лавров.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.