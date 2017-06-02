Сечин пошутил про новый раунд санкций США против России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Глава "Роснефти" Игорь Сечин призвал участников Петербургского международного экономического форума не разочаровать конгресс США и продуктивно работать на фоне возможного нового раунда санкций против РФ.

"К слову, по информации ряда СМИ, конгресс США также внимательно следит за нашей работой и приступил к обсуждению нового раунда санкций как раз на момент проведения форума в Петербурге. Надеюсь, мы никого не разочаруем", — отметил Сечин.

"Если говорить серьезно, за последние годы наша отрасль, как никакая другая, пережила потрясения, которые в результате привели к тектоническим сдвигам", — добавил он.

Минфин США в четверг объявил о том, что вводит санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности, под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтегазовую компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру — "ННК Приморнефтепродукт". Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с российской компанией Ardis-bearings (ООО "Ардис-Подшипник"), зарегистрированной в Москве.

Также под санкции попала Корейская народная армия и министерство народных вооруженных сил КНДР.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.