Лидер "Яблока" внесла закон о равных правах кандидатов на наружную агитацию

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Лидер "Яблока" Эмилия Слабунова внесла на рассмотрение Законодательного собрания Карелии законопроект о равных правах кандидатов на размещение наружной агитации, сообщает пресс-служба партии.

"Проект федерального закона, гарантирующий участникам выборов равные права на размещение агитационных материалов, внесла сегодня на рассмотрение Законодательного собрания Карелии его депутат, лидер партии "Яблоко" Эмилия Слабунова", — говорится в сообщении пресс-службы партии.

По данным сообщения, изменения коснутся условий размещения агитационных материалов на билбордах, растяжках, рекламных щитах, досках объявлений у подъездов и других рекламных конструкциях. "Политик также внесла законопроект об административной ответственности за нарушение этих прав", — поясняет пресс-служба партии.

При этом в партии отмечают, что наружная реклама является одним из самых распространенных способов предвыборной агитации, "однако в ходе кампании многие кандидаты сталкиваются с отказом в размещении своих материалов". "Действующий закон гарантирует только равные условия оплаты размещения агитации. Вместе с тем, это не обеспечивает принцип равенства кандидатов", — заявляют в партии.

В сообщении пресс-службы партии отмечается, что закон, внесенный Слабуновой, обязывает владельцев рекламных площадей предварительно информировать кандидатов о местах размещения агитационных материалов, порядке и условиях проведения жеребьевки для определения мест размещения, и условиях оплаты. Эти сведения также должны будут направляться в избиркомы. По данным пресс-службы, законопроект Слабуновой запрещает размещение агитации у компаний, не выполняющих эти требования.

При этом сообщается, что Слабунова внесла поправки в КоАП, вводящие административное наказание за нарушение требований первого законопроекта. "Так, гражданам грозит штраф в размере от 1 до 1,5 тысячи рублей; должностным лицам — от 2 до 3 тысяч рублей; юридическим лицам — от 50 до 100 тысяч рублей", — говорится в сообщении партии.

В пресс-службе отмечают, что после внесения законопроекта состоится его обсуждение на профильном комитете Заксобрания, а затем – на пленарном заседании. В случае одобрения инициативы, законопроект будет направлен на рассмотрение в Госдуму РФ.