Россия не откажется от обязательств по Парижскому соглашению по климату

РОССИЯ НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ СВОИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ПАРИЖСКОМУ СОГЛАШЕНИЮ ПО КЛИМАТУ, БУДЕТ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИХ ВЫПОЛНЯТЬ — ХЛОПОНИН РИА НОВОСТИ

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