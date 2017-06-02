РФ планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату до 2020 года

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. РФ планирует ратифицировать Парижское соглашение по климату до 2020 года, окончательное решение примет не раньше января 2019 года, процитировали главу Минприроды РФ Сергея Донского в пресс-службе министерства.

"Россия планирует ратифицировать Парижское соглашение до 2020 года, хотя окончательное решение мы примем не раньше января 2019 года – ратифицировать или нет", — сказал Донской.

Он отметил, что решение будет приниматься с учетом влияния правил по его реализации.

"Этот документ будет разрабатывать специальная рабочая группа по разработке имплементационных решений Парижского соглашения. В ней примет участие межведомственная российская делегация", — сказал Донской.