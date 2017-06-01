Рябков: Москва сожалеет о расширении санкций новой администрацией США

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Москва глубоко сожалеет, что расширение санкций в отношении России произошло уже после смены администрации США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Печально и вызывает глубокое разочарование, что и после смены администрации в Вашингтоне не прекращаются попытки применить те же самые неработоспособные схемы к российским организациям и нашим соотечественникам. Ясно, что искомого эффекта авторы этой политики не добьются и в этот раз",- сказал Рябков РИА Новости.

Ранее в четверг минфин США заявил о том, что страна ввела санкции в отношении граждан РФ и КНДР в связи с развитием ядерной программы Пхеньяна. В частности под санкции подпали три российские компании, включая "Независимую нефтяную компанию" (ННК) Эдуарда Худайнатова и ее структуру. В санкционный список была также включена структура "ННК Приморнефтепродукт". Кроме того, согласно документу, под санкции попал россиянин Игорь Мичурин, связанный с компанией Ardis-bearings, зарегистрированной в Москве.