Путин назвал российско-индийские переговоры содержательными и продуктивными

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Российско-индийские переговоры были содержательными, продуктивными и отличались доброжелательной атмосферой, заявил президент РФ Владимир Путин.
В четверг российский лидер принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.
"Ежегодные российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся уже много лет и стали хорошей, полезной, доброй традицией. Наши переговоры всегда отличаются теплотой и доброжелательной атмосферой, неизменно содержательными и продуктивными. Так было и в этот раз", — заявил Путин по итогам переговоров.
Глава государства подчеркнул, что в этом году Индия является страной-партнером Петербургского международного экономического форума, в пятницу Моди выступит на пленарном заседании ПМЭФ в качестве главного почетного гостя.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.