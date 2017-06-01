Путин назвал российско-индийские переговоры содержательными и продуктивными

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017

СТРЕЛЬНА, 1 июн — РИА Новости. Российско-индийские переговоры были содержательными, продуктивными и отличались доброжелательной атмосферой, заявил президент РФ Владимир Путин.

В четверг российский лидер принял премьер-министра Индии Нарендру Моди.

"Ежегодные российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся уже много лет и стали хорошей, полезной, доброй традицией. Наши переговоры всегда отличаются теплотой и доброжелательной атмосферой, неизменно содержательными и продуктивными. Так было и в этот раз", — заявил Путин по итогам переговоров.

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Глава государства подчеркнул, что в этом году Индия является страной-партнером Петербургского международного экономического форума, в пятницу Моди выступит на пленарном заседании ПМЭФ в качестве главного почетного гостя.

Путин также напомнил, что 70 лет назад Россия и Индия установили дипломатические отношения. "И сейчас российско-индийское партнерство носит действительно стратегический и особо привилегированный характер", — заявил Путин.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.