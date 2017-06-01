ПМЭФ призван восполнить дефицит правды и доверия в мире, заявила Яровая

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум призван восполнить дефицит правды, доверия и созидательного делового сотрудничества в мире, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках ПМЭФ.

"Сегодня в мире есть три дефицита: это дефицит правды, дефицит доверия и дефицит созидательного делового сотрудничества и взаимодействия. Вот наш международный петербургский форум, он призван, собственно говоря, восполнить все три дефицита. Потому что (он позволяет получить — ред.) правдивую информацию о том, как можно работать в России, какие законы, какие гарантии, какая заинтересованность всех представителей власти", — сказала Яровая.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.