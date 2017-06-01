ПМЭФ призван восполнить дефицит правды и доверия в мире, заявила Яровая

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Петербургский международный экономический форум призван восполнить дефицит правды, доверия и созидательного делового сотрудничества в мире, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на панельной сессии "Дальний Восток России — строительство новой экономики" в рамках ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.