Сербия настроена на расширение сотрудничества с Россией, заявил глава МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Сербия не будет менять отношения с РФ даже при новом правительстве, в Белграде настроены на расширение политико-экономического сотрудничества с Москвой, заявил в четверг глава МИД Сербии Ивица Дачич.

"Россия и Сербия — дружественные страны, эта политика Сербии не будет меняться, несмотря на то, что сейчас в Сербии будет создано новое правительство. Не изменится и наша военная нейтральность, Сербия не намерена вступать с НАТО и намерена развивать хорошие отношения с РФ не только в политическом, но и экономическом плане. Думаю, что у нас есть здесь большой потенциал, до сих пор не использованный. Это должно быть функцией расширения наших экономических отношений в направлении увеличения нашего товарооборота. Мы ставим целью довести его до 4 миллиардов долларов", — сказал Дачич, выступая на ПМЭФ-2017

В среду бывший премьер Сербии Александр Вучич вступил в должность президента страны.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.