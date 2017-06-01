Чижов заявил, что контакты Лаврова и Могерини могут продолжиться летом

Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017

Сергей Лавров и Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции. 24 апреля 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Продолжения контактов министра иностранных дел России Сергея Лаврова и главы дипломатии ЕС Федерики Могерини можно ожидать уже летом, заявил РИА Новости постпред РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.

"Продолжение контактов в формате Лавров-Могерини можно ожидать уже этим летом", — сказал Чижов на полях ПМЭФ-2017.

Лавров и Могерини встречались 24 апреля, это был первый ее рабочий визит в Москву с момента, когда в ноябре 2014 года она заняла пост главы внешнеполитической службы ЕС.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.