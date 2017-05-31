У Путина и Лаврова запланированы встречи с генсеком ООН в рамках ПМЭФ

ООН, 31 мая — РИА Новости. Встречи генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша с президентом РФ Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым запланированы в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Он сообщил журналистам в среду, что генсек ООН в четверг выступит на открытии ПМЭФ. "Также запланированы его встречи с президентом Владимиром Путиным и министром иностранных дел Сергеем Лавровым и, возможно, с другими лидерами, принимающими участие в форуме", — сказал Дюжаррик.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит в Северной столице 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.