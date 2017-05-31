Путин и канцлер Австрии встретятся на ПМЭФ

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрии Кристиан Керн обсудят на полях ПМЭФ двусторонние вопросы, а также международные проблемы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"После пленарного заседания состоятся переговоры с федеральным канцлером Австрии Керном. Будет обсуждаться, естественно, как двусторонние вопросы, в том числе в привязке к торговле, к экономике, поскольку мы будем это обсуждать в рамках экономического форума, но будут обсуждаться, естественно, международные проблемы", — сказал Ушаков журналистам.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

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