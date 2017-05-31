Путин и генсек ООН обсудят на ПМЭФ Сирию, КНДР и Украину

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в рамках ПМЭФ обсудит вопросы, связанные с ситуацией на Ближнем Востоке, Корейским полуостровом, внутриукраинским кризисом, а также реформу системы ООН, где наблюдается недопредставленность России, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Президент примет генерального секретаря ООН Гутерреша. Это будет уже вторая встреча нашего президента с Гутеррешем в качестве генерального секретаря ООН. Здесь, конечно, будут обсуждаться горячие международные проблемы — и терроризм, и Сирия, и, конечно, Корея, и очевидно внутриукраинский кризис, также вопросы реформирования ООН", — сказал Ушаков журналистам.

"За этими вопросами (касающимися ООН — ред.) мы очень плотно следим, поскольку наблюдается недопредставленность России в различных органах системы Организации объединенных наций, об этом Гутерреш с президентом будут говорить. Он сам активно занимается реформой, поскольку понимает, что ооновская система требует небольшой подналадки", — добавил он.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

Медиагруппа "Россия сегодня" и входящее в нее агентство экономической информации "Прайм" являются информационными партнерами ПМЭФ.