Путин и Моди могут обсудить на ПМЭФ Сирию и ситуацию в Корее

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе переговоров на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) могут обсудить обстановку на Ближнем Востоке с акцентом на сирийское урегулирование и ситуацию на Корейском полуострове, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Состоится обмен мнениями по актуальной международной проблематике. Темы, и мы к этим дискуссиям по этим темам готовимся, — это борьба с терроризмом, ситуация на Ближнем Востоке, Северной Африке с акцентом на сирийское урегулирование, естественно, ситуация на Корейском полуострове и так далее", — сказал Ушаков журналистам.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.

Медиагруппа "Россия сегодня" и входящее в нее агентство экономической информации "Прайм" являются информационными партнерами ПМЭФ.