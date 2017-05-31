Президент Молдавии рассказал о программе визита в Петербург

КИШИНЕВ, 31 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что в ходе визита в Санкт-Петербург намерен провести ряд встреч с руководством РФ и бизнесменами из многих стран.

Додон находится с официальным визитом в Санкт-Петербурге, где примет участие в экономическом форуме. Свой визит в северную столицу России молдавский лидер начал с полуденного выстрела из пушки.

"По старой доброй традиции с 1865 года осуществляется полуденный выстрел в Санкт-Петербурге ровно в 12.00 каждый день. Имел честь сегодня его произвести. Впервые от лица нашей родины – Молдавии", — написал Додон на своей официальной странице в Facebook.

Додон отметил, что "1 июня здесь начинает работу XXI Петербургский международный экономический форум, в котором ежегодно участвуют государственные деятели, политологи, экономисты, представители бизнес-сообщества из десятков стран мира".

"Уже запланированы ряд встреч с руководством РФ и бизнес-элитой многих стран. Второго июня выступлю на пленарном заседании этого форума. Также 2 июня состоится встреча с нашей диаспорой в Николаевском дворце (Дворец труда), Площадь труда", — написал Додон. Президент республики подчеркнул, что "Молдавия крайне нуждается в зарубежных инвестициях и в расширении экономического партнерства как с Востоком, так и с Западом".

Ранее Додон заявил, что в ходе поездки в Россию рассчитывает исправить ошибку правительства республики в решении выслать из Молдавии пятерых российских дипломатов. Также он отмечал, что надеется обсудить этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным.

Посольство России в Молдавии в понедельник получило ноту об объявлении пяти российских дипломатов персонами нон грата в стране. Как заявил премьер Молдавии Павел Филип, решение принято на основе информации, полученной от спецслужб. При этом президент республики Додон заявил РИА Новости, что осуждает такие действия молдавского правительства. По словам замглавы МИД РФ Григория Карасина, в России рассматривают эти шаги как прямую провокацию отдельных сил Молдавии против курса президента Додона и адекватно ответят на действия Кишинева.