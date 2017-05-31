Памфилова призвала россиян участвовать в выборах, а не заниматься болтовней

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Глава ЦИК России Элла Памфилова призвала всех неравнодушных принимать активное участие в выборах, в частности, в общественном контроле, а не заниматься "болтовней" и "демагогией".

Совет Федерации одобрил в среду на заседании пакет законопроектов, предусматривающих, в частности, отмену открепительных удостоверений и уточнение процедуры назначения выборов президента РФ в 2018 году.

"Я удовлетворена тем, что Совет Федерации и поддержал данный законопроект. И глубоко убеждена в том, что, действительно, те поправки, которые были внесены…, это как раз в большей степени обеспечит права избирателей ", — сказала Памфилова журналистам в среду.

Она подчеркнула, что эти поправки выведут все систему общественного контроля на новый уровень.

"Теперь очень важно, чтобы к этому и партии, и общество отнеслись очень серьезно, проявили определенную активность. Если хотят, чтобы выборы были честными, значит в этом надо участвовать, а не заниматься демагогией и болтовней, не принимая участия", — добавила она.