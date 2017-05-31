Лавров на полях ПМЭФ проведет переговоры с генсеком ООН

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) встретится с генсеком ООН Антониу Гутеррешем, а также главами МИД Сербии и Венгрии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Первого июня, завтра, в четверг, состоится встреча Сергея Лаврова с генеральным секретарем ООН (Антониу Гутеррешем), 2 июня запланированы его переговоры с министром иностранных дел Сербии (Ивицей Дачичем), а также ряд контактов, в частности, с премьер-министром курдского автономного района Ирак (Нечирваном Барзани), встреча с министром иностранных дел Венгрии (Петером Сийярто)", — сказала она на брифинге в среду.

Дипломат также отметила, что в графике главы МИД РФ запланированы контакты с премьер-министром Содружества Доминики. Она подчеркнула, что возможны корректировки графика встреч и контактов Лаврова, о которых российское внешнеполитическое ведомство будет информировать.

ПМЭФ проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В этом году форум пройдет в северной столице 1-3 июня. Участие в работе форума на сегодняшний день подтвердили 39 министров из 26 стран. Общее количество участников — более пяти тысяч человек.