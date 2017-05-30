Путин: по ключевым вопросам мы с США можем и должны договариваться

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Власть бюрократии в США очень сильна, часто мешает реализовать самые хорошие планы, но по ключевым вопросам мы можем и должны договариваться, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью французской газете Figaro.

"Я уже общался и с одним президентом США, и с другим, и с третьим – президенты приходят и уходят, а политика не меняется. Знаете почему? Потому что очень сильна власть бюрократии", — сказал российский лидер, добавив, что "что-то изменить — это достаточно сложное дело".

Для иллюстрации своих слов он привел пример с предвыборным обещанием экс-президента США Барака Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо.

"Вот Обама – продвинутый человек, человек либеральных взглядов, демократ, он же перед выборами своими обещал закрыть Гуантанамо. Сделал? Нет. А почему? Он что, не хотел? Очень хотел, я уверен, что хотел, но не получилось. Он искренне к этому стремился. Не получается, не так всё просто", — сказал Путин.

Он подчеркнул, что "трудно себе представить — люди в кандалах ходят там уже десятилетия без суда и следствия".

"Вы представьте себе, Франция бы так сделала или Россия – с потрохами бы сожрали уже давно. Нет, в Соединённых Штатах это возможно и до сих пор продолжается – кстати, к вопросу о демократии", — отметил президент РФ.

"Я сейчас не для этого пример этот привёл – я привёл потому, что не всё так просто. Но всё-таки у меня есть определённая доля сдержанного оптимизма, мне кажется, что мы по ключевым вопросам можем и должны договариваться", — добавил он.