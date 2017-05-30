Путин призвал не придумывать "мифические российские угрозы" для Европы

ПАРИЖ, 30 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. В Европе не нужно придумывать мифические российские угрозы, нужно озаботиться вопросом о сотрудничестве по всем вопросам, включая безопасность, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью газете Figaro по итогам своего визита во Францию.

"Я думаю, что мы все хотим безопасности, спокойствия, благополучия и сотрудничества. Значит, не нужно ничего нагнетать, не нужно придумывать мифических российских угроз, каких-то гибридных войн и так далее. Сами напридумывали, а потом сами себя пугаете, и на этой основе еще и формулируете перспективы политики", — сказал российский лидер.

Он отметил, что "нет у такой политики никаких перспектив".

"Есть перспективы только в одном — в сотрудничестве по всем направлениям, в том числе — по вопросам безопасности. Главная проблема в области безопасности сегодня какая? Терроризм. В Европе взрывают, в Париже взрывают, в России взрывают, в Бельгии взрывают, война идет на Ближнем Востоке. Вот о чем надо думать. А мы все рассуждаем, какие угрозы Россия создает", — подчеркнул Путин.

Накануне российский лидер посетил Францию, где провел первую встречу со своим российским коллегой Эммануэлем Макроном.