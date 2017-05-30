Путин заявил, что Россия и Индия будут сообща бороться с угрозами XXI века

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия и Индия готовы и далее сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века, говорится в статье президента РФ Владимира Путина в газете The Times of India, размещенной на официальном сайте Кремля.

"Россия и Индия выступают в качестве равноправных партнеров в мировых делах. Наши страны — сторонники формирования многополярной демократической системы международных отношений, основанной на строгом соблюдении правовых норм и опирающейся на центральную роль ООН. Мы готовы и далее сообща противостоять вызовам и угрозам XXI века, способствовать продвижению объединительной повестки дня, поддержанию глобальной и региональной безопасности", — говорится в статье Путина.

"Продуктивно взаимодействуем в рамках БРИКС – объединения, которое благодаря нашим общим усилиям становится все более авторитетным. В июне этого года Индия станет полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества. Это значительно расширит возможности ШОС. Россия и Индия также вместе работают в "Группе двадцати" и других форматах", — также отметил президент.

Путин убежден, что "колоссальный потенциал взаимодействия двух великих держав будет и впредь реализовываться на благо народов России и Индии, международного сообщества в целом". "Для этого есть все необходимое — политическая воля сторон, экономическая целесообразность, совпадающие глобальные приоритеты. И все это основывается на славной истории российско-индийской дружбы. Пользуясь случаем, хотел бы передать самые добрые пожелания всем гражданам дружественной Индии", — подытожил Путин.