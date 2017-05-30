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Политика

Тема Сирии станет главной на встрече Путина и саудитов, считают эксперты

16:4830.05.2017
(обновлено: 16:50 30.05.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и заместителья наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салман Аль Сауда. 30 мая 2017Встреча президента РФ Владимира Путина и заместителья наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада ибн Салман Аль Сауда. 30 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Одной из главных тем переговоров президента России Владимира Путина и заместителя наследного принца Саудовской Аравии министра обороны Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда, начавшихся в Москве, будет ситуация в Сирии, считают российские эксперты.

Президент РФ Владимир Путин и заместитель наследного принца Саудовской Аравии Мухаммад ибн Салман Аль Сауд. 30 мая 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Путин рассказал о влиянии Москвы и Эр-Рияда на ситуацию на мировых рынках

Саудовская Аравия будет предлагать России выгодные сделки в обмен на шаги, выгодные в политическом плане этой стране. Такие контракты "нужно рассматривать очень скрупулезно", советуют российские специалисты по Ближнему Востоку.

По информации арабских СМИ, в ходе визита Аль Сауда в РФ ожидается подписание четырех меморандумов о сотрудничестве.

Нужен компромисс по Сирии

"Сирия – это главный вопрос (переговоров), поскольку Россия делает в урегулировании ставку на треугольник "Москва-Тегеран-Анкара". Как известно, в Сирии саудовцы и каждый из этих трех участников поддерживают разные группировки. Поэтому, чтобы урегулирование в Сирии стало реальностью, надо попытаться пойти на взаимные компромиссы и выработать совместные, удовлетворяющие всех решения", — считает руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин.

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд. Архивное фото
© AP Photo / Yoan Valat
В России ждут короля Саудовской Аравии с визитом, заявил Путин

Он напомнил, что и саудиты, и их традиционные союзники США "прохладно отнеслись к зонам деэскалации, созданным в Сирии с участием России, Турции и Ирана".

"Поэтому сейчас главная задача – попытаться привести саудовцев к взаимодействию и найти какие-то развязки", — считает Фитин.

По его данным, саудиты продолжают играть важную роль в сирийском кризисе – поддерживают деньгами и вооружением различные группировки, враждебные официальному Дамаску, финансируют подготовку боевиков.

"Саудиты, также как и США, – их главная задача была свержение (президента Сирии) Башара Асада, установление новой власти. Но поскольку это не получилось, то сейчас они сделают все возможное, чтобы (связанные с Саудовской Аравией) силы становились наиболее влиятельными в тех или иных районах (Сирии). Если будет фрагментация Сирии, то саудовцы будут стараться получить влияние в определенной части, чтобы она контролировалась теми, кого они поддерживают", — считает Фитин.

Вполне возможно, считает эксперт, что на переговорах Путина и Аль Сауда будет упомянут кризис в другой ближневосточной стране – Йемене. "Вопрос, безусловно, нами тоже будет ставиться, чтобы Саудовская Аравия прекратила бомбардировки (в Йемене), в которых страдает, прежде всего, гражданское население", — прогнозирует востоковед.

Деньги как пряник

Старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов напомнил, что Эр-Рияд уже не раз пытался использовать свои финансовые и экономические возможности в качестве инструмента давления на Москву – в том числе в деле урегулирования сирийского и прочих конфликтов.

Подготовка к открытию Петербургского экономического форума. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Гальперин
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Россия и Саудовская Аравия могут представить на ПМЭФ новые соглашения

"Такое выгодное в экономическом плане предложение должно сопровождаться уступками или изменением политической позиции России в том плане, который был бы выгоден Саудовской Аравии. Это – политика Саудовской Аравии, и она известна. Она относится не только к России, она проводится в отношении и других стран, например, Египта", — заявил Долгов.

"С Россией Саудовская Аравия будет предлагать ту же политику – предлагать выгодные сделки в обмен на какие-то шаги, выгодные в политическом плане для Саудовской Аравии. Если учесть, что у Эр-Рияда по сирийскому кризису совершенно противоположная позиция, нежели у России, то его стратегия может дать какие-то шаги в экономическом плане, но в плане политическом все же вызывает некоторые опасения", — отметил Долгов.

В свете этого, предостерег эксперт, все контракты, которые могут быть заключены с Саудовской Аравией, "нужно рассматривать очень скрупулезно".

"Здесь нужно очень скрупулёзно рассматривать все контракты, которые могут быть заключены. Но повторю, что политика Саудовской Аравии с ее "финансово-экономическим пряником" или даже "морковкой", чтобы попытаться получить какие-то политические выгоды и распространить свое влияние – это тоже входит в планы Саудовской Аравии – продолжится", — добавил Долгов.

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