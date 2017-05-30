Чудновец намерена участвовать в выборах губернатора Свердловской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Воспитатель из Екатеринбурга Евгения Чудновец, осужденная, но позже оправданная по делу о репосте видеоролика, решила принять участие в выборах губернатора Свердловской области.

"Сформулировала основную цель: хочу на деле проверить, как в Свердловской области работает конституционное право избираться. Насколько честно проходят выборы", — написала Чудновец на своей странице в Facebook.

Ранее она представила собственную правозащитную организацию, которая будет помогать тем, кто оказался за решеткой по ошибке. Чудновец сообщила, что хочет привлечь к правозащитной деятельности как юристов, так и обычных граждан, и подчеркнула, что хочет оставить организацию вне политики.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец, работавшая воспитателем в екатеринбургском детском саду, была приговорена к шести месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. Она сделала репост в соцсети видеоролика, на котором был изображен обнаженный мальчик в туалете детского лагеря. На видео было ясно, что ребенок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Чтобы привлечь внимание общественности к издевательствам, Чудновец сделала репост этой записи. Прокурор требовал для Чудновец пять лет заключения. Позже в Верховный суд РФ Генпрокуратурой было внесено кассационное представление о пересмотре приговора, и Курганский областной суд отменил приговор. Ее отпустили из колонии 6 марта.