В России ждут короля Саудовской Аравии с визитом, заявил Путин

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Россия ждет с визитом короля Саудовской Аравии, что должно стать хорошим стимулом для связей между странами, сказал президент РФ Владимир Путин.

"И, конечно, мы ждём с визитом короля Саудовской Аравии. Уверен, что этот первый в истории наших отношений визит короля Саудовской Аравии в Россию будет хорошим знаком, хорошим сигналом и хорошим стимулом в развитии наших межгосударственных связей", — сказал Путин на встрече с преемником наследного принца Саудовской Аравии, министром обороны Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

"Передавайте Его Величеству самые наилучшие пожелания", — добавил российский лидер.