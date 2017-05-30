Внук Примакова стал советником Володина по международным вопросам

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Внук экс-премьера Евгения Примакова стал советником спикера Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам, сообщили журналистам во вторник в управлении ГД по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ.

"Евгений Александрович Примаков стал советником председателя Госдумы на общественных началах по международным вопросам и гуманитарным проектам", — сообщили в управлении.

Евгений Максимович Примаков скончался на 86-м году жизни 26 июня 2015 года. Востоковед по образованию, Примаков в разные годы возглавлял Институт востоковедения Академии наук СССР, был директором академического Института мировой экономики и международных отношений. С января 1996 года по сентябрь 1998 года Примаков был министром иностранных дел России. С сентября 1998 года по май 1999 года — председатель правительства Российской Федерации.