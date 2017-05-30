Путин во вторник примет министра Саудовской Аравии

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин встретится во вторник в Москве с заместителем наследного принца Саудовской Аравии министром обороны страны Мухаммедом бен Салман Аль Саудом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня же президент примет министра обороны Саудовской Аравии", — сказал Песков.

По информации арабских СМИ, в ходе визита Аль Сауда в РФ ожидается подписание четырех меморандумов о сотрудничестве. На переговорах, по тем же данным, будут обсуждаться темы двустороннего сотрудничества, а также Сирия и отношения с Ираном.