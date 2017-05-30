Рябков уточнил, что беспокоит МИД во взаимодействии с администрацией Трампа

ПСКОВ, 30 мая — РИА Новости. МИД РФ обеспокоен тем, что взаимодействие с администрацией президента Дональда Трампа пока не ознаменовалось серьезными сдвигами к лучшему в отношениях с США, заявил, выступая на российско-американской общественно-политической конференции "Диалог Форд-Росс", замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Закончился период, который при ушедшей администрации президента США (Барака Обамы) привел наши отношения на совсем низшую точку, точку замерзания. Но и новый период — период контактов и взаимодействия с администрацией Трампа пока не ознаменовался серьезными сдвигами к лучшему. Это вызывает у нас определенную обеспокоенность, и этими проблемами мы в МИД занимаемся в первоочередном порядке", — сказал Рябков.