Путин заявил, что Россия и Франция могут улучшить взаимодействие

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Россия и Франция многие вещи оценивают одинаково, хотя есть и некоторые расхождения, но страны могут качественно улучшить взаимодействие, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

"Мне кажется важно то, что мы сегодня в ходе переговоров почувствовали, что многие вещи нами оцениваются примерно одинаково, многие вещи мы оцениваем с одних и тех же позиций. Хотя есть и некоторые расхождения. Но то, что нас объединяет, дает нам основания полагать, что мы можем не только интенсифицировать, но и качественно улучшить наше взаимодействие", — сказал Путин.