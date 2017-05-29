Путин обсудил с Макроном перспективы развития двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

Президент России Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Париже. 29 мая 2017

ВЕРСАЛЬ (Франция), 29 мая — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам российско-французских переговоров заявил, что в Сирии необходимо найти политическое решение, которое было бы инклюзивным и восстановило бы мир в стране.

"При этом есть воля, чтобы мы с течением времени нашли политическое решение, которое было бы инклюзивным, позволило бы искоренить терроризм и восстановить мир в стране", — заявил Макрон в понедельник после переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.