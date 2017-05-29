Путин прибыл с рабочим визитом во Францию

ПАРИЖ, 29 мая — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл во Францию с рабочим визитом, его самолет приземлился в парижском аэропорту Шарль де Голль, передает корреспондент РИА Новости.

Из аэропорта глава российского государства отправится в Версаль, где состоятся его переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Это будет первая личная встреча двух лидеров. Макрон был избран президентом Франции в начале мая.

Планируется, что после переговоров, которые сначала пройдут в узком формате, а затем продолжатся за рабочим завтраком, президенты ответят на вопросы журналистов на пресс-конференции.

После этого Путин и Макрон посетят выставку "Петр I. Царь во Франции. 1717 год".

Последним пунктом программы президента РФ во Франции станет посещение Российского духовно-культурного центра, открытого в Париже в октябре прошлого года.

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