В МИД пообещали не оставить без ответа высылку дипломатов из Эстонии

МОСКВА, 29 мая — РИА Новости. Высылка российских дипломатов из Эстонии не останется без ответа, заявил первый замглавы МИД РФ Владимир Титов.

"Мы уже заявление делали о том, что этот провокационный акт эстонских властей не останется без ответа. Ещё раз могу подтвердить, что он не останется без ответа. В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности", — сказал он журналистам, отвечая на вопрос, будет ли РФ высылать в ответ эстонских дипломатов.

Генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев должны покинуть Эстонию до конца мая.

Причины такого решения не сообщаются. В Министерстве иностранных дел России назвали высылку дипломатов очередным недружественным и ничем не обоснованным актом, который не останется без ответа.