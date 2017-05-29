В Бурятии намерены автоматически увольнять министров после 3 выговоров

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов заявил, что министры региона, получившие за работу три выговора, будут увольняться автоматически.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы региона Александр Мальцев, Цыденов заявил об этом во время рабочего совещания, где, в том числе, обсуждался вопрос исполнительной дисциплины. В частности, разговор коснулся и.о. министра транспорта республики Сергея Козлова, который не выполнил данное Цыденовым поручение о привлечении авиакомпании "Победа" в Бурятию.

Глава региона сообщил, что узнал об отказе аэропорта Байкал заключать договор с "Победой" не от Козлова, а от министра транспорта России Максима Соколова. Пресс-секретарь отметил, что "Цыденову пришлось лично решать все вопросы и вести переговоры с авиакомпанией и собственником аэропорта".

"В результате "Победа" направила официальное письмо с согласием", — отметил Мальцев. В результате, по его данным, авиакомпания с октября запустит рейс Москва — Улан-Удэ с ценой билета от 5 тысяч рублей.

"Уговорил всех. Где у нас профильный министр транспорта? Вам за вашу работу официальный выговор", — цитирует Цыденова пресс-секретарь.

Глава региона отметил, что выговоры с министров будут сниматься не раньше, чем через полгода, и только по ходатайству зампреда правительства, курирующего отрасль.

"Два выговора, а третий выговор – автоматическое увольнение", — подчеркнул Цыденов.