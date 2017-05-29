В Бурятии намерены автоматически увольнять министров после 3 выговоров

КРАСНОЯРСК, 29 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов заявил, что министры региона, получившие за работу три выговора, будут увольняться автоматически.
Глава региона сообщил, что узнал об отказе аэропорта Байкал заключать договор с "Победой" не от Козлова, а от министра транспорта России Максима Соколова. Пресс-секретарь отметил, что "Цыденову пришлось лично решать все вопросы и вести переговоры с авиакомпанией и собственником аэропорта".
"Уговорил всех. Где у нас профильный министр транспорта? Вам за вашу работу официальный выговор", — цитирует Цыденова пресс-секретарь.
Глава региона отметил, что выговоры с министров будут сниматься не раньше, чем через полгода, и только по ходатайству зампреда правительства, курирующего отрасль.
"Два выговора, а третий выговор – автоматическое увольнение", — подчеркнул Цыденов.