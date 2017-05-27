Зюганов допустил, что будет баллотироваться на выборы 2018 года

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк ГД отклонила поправку ЛДПР об участии кандидатов в президенты в дебатах Лидер КПРФ Геннадий Зюганов не исключает своего выдвижения в качестве кандидата от КПРФ на президентских выборах в 2018 году.

"Я лидер крупнейшей партии, если не готов (идти на президентские выборы в качества кандидата), нечего тут делать. Мы обязаны решать проблемы", — сказал Зюганов в рамках XVII съезда КПРФ.