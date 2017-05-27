Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Сирию и отметили важность скорейшего согласования аспектов Меморандума о создании зон деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.
Отмечается, что это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по решению сирийского кризиса на различных уровнях.
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