Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (слева) во время встречи. Архивное фото

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Сирию и отметили важность скорейшего согласования аспектов Меморандума о создании зон деэскалации, сообщает пресс-служба Кремля в субботу.

"При обсуждении сирийского кризиса подчеркнута важность скорейшего согласования практических аспектов применения Меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской республике", — говорится в сообщении.

Отмечается, что это позволит укрепить режим прекращения боевых действий, повысить эффективность межсирийских переговоров в женевском и астанинском форматах. Условлено наращивать координацию усилий по решению сирийского кризиса на различных уровнях.

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