Грушко считает полезным любое сотрудничество между Россией и НАТО

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Сотрудничество даже на минимальном уровне между Россией и НАТО пойдет на пользу отношениям Москвы и альянса в целом, заявил в пятницу постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"На сегодняшний день НАТО прервала сотрудничество. Если нам удастся – мы же с отдельными странами сотрудничаем по Сирии – хоть какое-то наладить минимальное сотрудничество, это будет в целом работать в пользу улучшения отношений Россия-НАТО", — сказал Грушко в эфире телеканала "Россия-1".

Что касается перспективы увеличения оборонных расходов стран НАТО, дипломат отметил, что не существует прямой зависимости между этим явлением и реальным уровнем безопасности.

"Если европейцы все же согласятся с требованием США и доведут свои бюджеты до 2%, это будет означать, что их совокупные расходы будут составлять примерно 370 миллиардов. Это гигантская цифра. Из них 20% они должны будут тратить на закупку вооружения, примерно 70 миллиардов в год. Это пойдет, в основном, на закупку американских вооружений. Но, на самом деле, это будет ухудшать безопасность, потому что если они думают, что можно купить американские танки и начать их ротировать вдоль границы с Россией, то, конечно, это только ухудшит и европейскую безопасность, и региональную", — констатировал Грушко.

Президент РФ Владимир Путин, говоря ранее об обвинениях в адрес России в агрессивном поведении, заметил, что все это "разговор в пользу бедных". Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском море значительно выше российской. Он также напомнил, что США тратят на оборону больше, чем все страны мира.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.