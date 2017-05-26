"Русские сделали это": ЦРУ обвиняет Россию в борьбе с коррупцией на Мальте

Лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат в сопровождении своей жены Мишель после победы на выборах на Мальте

Лидер Лейбористской партии Джозеф Мускат в сопровождении своей жены Мишель после победы на выборах на Мальте

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости, Игорь Гашков. Спецслужбы США и Великобритании оказались в центре предвыборной кампании, завершающейся 3 июня на Мальте. По утверждению премьера страны Джозефа Муската, из Вашингтона и Лондона его предупреждают об "операции возмездия", которую якобы проводит против мальтийских властей Москва. Кремль по традиции обвиняют в намерении "дестабилизировать" положение действующего главы правительства. Ранее Мальта относилась к числу стран неофициально выступавших против антироссийских санкций.

Офшор, прячущий деньги в офшоре

Согласно сведениям ряда мальтийских изданий, Москва будто бы вовлечена в коррупционный скандал на острове, в ходе которого тайно выступает обвинителем против Муската. Уже более года окружение премьер-министра подозревают в выводе средств из страны с использованием фиктивных компаний, зарегистрированных в Панаме. Первоначально в использовании незаконной финансовой схемы обвиняли приближенную политика Кейт Шембри и министра правительства Конрада Мицци. Все изменилось, когда проживающая на острове россиянка Мария Е. (ее фамилия не уточняется) уличила в коррупции cаму супругу премьер-министра.

По информации, будто бы переданной западными спецслужбами Мускату, за разоблачениями девушки стоит… Кремль. В октябре 2016 года глава мальтийского МИД Джордж Велла заявил, что его страна не позволит дозаправиться в своих портах ни одному российскому кораблю. Как раз в это время авианосная группа во главе с крейсером "Адмирал Кузнецов" направлялась в Сирию (при этом Велла не уточнил, поступал ли вообще от России запрос на заход кораблей на дозаправку). И сегодня Москва якобы "мстит" за этот отказ.

"След Кремля"



Новый поворот в коррупционной истории, возможно, оказался не вполне по нраву самому Мускату. Об этом свидетельствует не только его сдержанная реакция, но и наработанные Лейбористской партией, которую он представляет, связи с Россией. Экс-премьер острова от того же объединения Альфред Сант известен как противник антироссийских санкций. Политик утверждает, к примеру, что продолжающаяся конфронтация с Москвой наносит ущерб общей борьбе с терроризмом.

Также не проводил определенно антироссийской политики и сам Мускат: ранее Мальта оказывала логистическое содействие Москве. Небольшое островное государство традиционно упоминается в числе стран, выступающих против продления санкций. Правда, голос "почти офшора" обычно не принимается гигантами Евросоюза в расчет.

Какое решение примет Мускат, загнанный в угол коррупционным скандалом, — разыгрывать антироссийскую карту или нет, — покажет время. Известно одно: законы Мальты предполагают созыв Совета безопасности острова в случае угроз для обороноспособности страны. Заседания к настоящему времени не состоялось: премьер медлит.

Средиземноморский остров обсуждает Россию

Российское посольство на фоне двусмысленных обвинений прокомментировало ситуацию. "Наша страна никогда не вмешивалась во внутренние дела Мальты и не имеет таких планов на будущее", — говорится в официальном сообщении дипломатического представительства.

Большая часть местных политиков во вмешательство тоже не верит. Таково, например, мнение лидера местных националистов и вероятного сменщика Муската — Симона Бусуттила. Оппозиционер заявляет, что "Владимиру Путину безразлично, кто управляет Мальтой". Возникает даже совершенно перпендикулярная версия: скандал выгоден не Москве, а Брюсселю, с которым конфликтовал Мускат.