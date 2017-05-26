Украинский вопрос займет значительную часть переговоров Путина и Макрона

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Значительную часть предстоящей во Франции беседы российского и французского президентов Владимира Путина и Эммануэля Макрона займет украинское урегулирование, сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Конечно, значительную часть президенты посвятят международным делам… Среди международных тем Украина будет занимать большое место с точки зрения перспектив функционирования "нормандского формата", — сказал он.

Он отметил, что важное значение обсуждения этого будет иметь и в контексте недавних, а также предстоящих контактов Макрона с европейскими лидерами.

Ушаков напомнил, что во время последнего телефонного разговора лидеров "нормандского формата", когда действующим президентом Франции являлся Франсуа Олланд, была достигнута договоренность, что новый лидер республики подключится к этой работе. Кроме того, эта тема активно обсуждалась в ходе состоявшегося 15 мая визита Макрона в Берлин.

По словам Ушакова, Путин представит точку зрения России на развитие внутриукраинского кризиса.

"Но главное, что мы ожидаем, — президенты еще раз подтвердят необходимость самой плотной и активной совместной работы в рамках "нормандского формата" и безальтернативность минских договоренностей", — сказал Ушаков.