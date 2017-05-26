Путин поручил представить проекты привлечения граждан к тушению пожаров

МОСКВА, 26 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству и регионам до 1 июля представить предложения о привлечении организаций и граждан к тушению лесных пожаров, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

"Правительству РФ подготовить совместно с органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации и представить предложения по привлечению организаций и граждан к борьбе с природными пожарами. Срок — 1 июля 2017 года", — говорится в перечне поручений.

Ответственными за исполнение поручения назначены премьер-министр России Дмитрий Медведев и высшие должностные лица субъектов РФ.

Путин также поручил кабмину и властям Бурятии, Иркутской и Тюменской областей провести оценку ущерба, причинённого пожарами хозяйствам населения, и принять при необходимости решения о возмещении ущерба.

"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти Республики Бурятия, Иркутской и Тюменской областей провести оценку ущерба, причинённого в результате чрезвычайной ситуации хозяйствам населения, расположенным на территориях этих субъектов Российской Федерации, и принять при необходимости решения о возмещении ущерба. Срок — 15 июня 2017 года", — сообщается в поручениях.

Ответственные за выполнение — премьер-министр России Дмитрий Медведев, и.о. главы Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Иркутской области Сергей Левченко и губернатор Тюменской области Владимир Якушев.